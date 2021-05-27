В Кремле допустили передачу арестованной в Белоруссии россиянки

Юридически Россия может поднять вопрос о передаче арестованной в Белоруссии Софии Сапеги российским правоохранительным органам, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, чьи слова приводит «Интерфакс».

Песков в ответ на вопрос журналистов допустил, что «де-юре, безусловно» такой вопрос может быть поднят, но на данный момент ему неизвестно о таких планах. Он добавил, что в любом случае российская сторона будет делать все необходимое для защиты прав своей гражданки, и эта защита может иметь разный формат, учитывая особый характер отношений двух стран.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также отметила, что ведомство делает все, чтобы защитить права Сапеги, и находится в контакте с белорусской стороной.

Россиянка София Сапега была задержана вместе с белорусом Романом Протасевичем после посадки в Минске самолета, на котором они летели из Афин в Вильнюс. Девушка позднее была арестована на два месяца, ее обвинили в организации массовых беспорядков. После задержания появилось видео, на котором она говорит, что была редактором Telegram-канала «Черная книга Беларуси», который публиковал данные о силовиках.