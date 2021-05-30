Литва захотела ввести санкции против БелАЭС после инцидента с самолетом Ryanair

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните предложила ЕС ввести санкции против компаний, которые включены в строительство Белорусской атомной электростанции (БелАЭС). Об этом в воскресенье, 30 мая, сообщает Financial Times.

Причиной такого решения стала экстренная посадка самолета компании Ryanair в Минске, летевшего из Афин в Вильнюс в прошлое воскресенье, 23 мая. По мнению Шимоните, подобный инцидент показывает о «полном подавлении свободы», которой так дорожит Евросоюз.

Министр призвала ЕС не забывать о данном факте и ввести «всевозможные» санкции против властей Белоруссии, а также разных секторов экономики, включая строительство БелАЭС. Таким образом Литва также хочет ввести ограничения против организаций, которые задействованы в процессе создания атомной станции.

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что задержанный в Минске создатель и главный редактор оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич может быть приговорен к смертной казни в Белоруссии.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку в Минске после сообщений о бомбе. Протасевича и его девушку Софию Сапегу задержали после посадки самолета. На родине главреда обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов. По действующему белорусскому законодательству, ему может грозить до 15 лет лишения свободы.