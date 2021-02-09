Литва отказалась покупать российскую вакцину от коронавируса

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что Вильнюс официально не станет покупать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», даже если она получит одобрение Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА), передает «Интерфакс».

По ее словам, граждане Литвы будут прививаться только вакцинами, разработанными в странах «трансатлантического партнерства». Она оправдала отказ тем, что страна уже собрала необходимый «портфель» препаратов, которые получили регистрацию в Евросоюзе или получит ее вскоре. «Поэтому я действительно уверена, что этот вопрос нам рассматривать бессмысленно», — сказала Шимоните.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявку на регистрацию вакцины от коронавируса «Спутник V» в Евросоюзе. Отмечается, что еще до подтверждения от ЕМА в Евросоюзе договорились о централизованной закупке российского препарата.

«Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной против COVID-19 на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).