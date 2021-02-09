Отказ Украины от российской вакцины объяснили страхом Зеленского

Сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко объяснил отказ властей от российской вакцины от коронавируса «Спутник V» страхом президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает «НСН».

«Это потому, что Зеленский боится сближения с Россией. Внешние управленцы тогда обвинят его в том, что он пошел навстречу Москве», — заявил Бойко.

Он отметил, что ОПЗ выступает за использование «Спутник V». «Но мы за то, чтобы этим вопросом занимались специалисты, а не политики. Здесь не должно быть никакого политического влияния. Ученые должны определить, насколько нужна вакцина и как она будет работать», — добавил Бойко.

Ранее Зеленский заявил, что Украина не будет закупать российскую вакцину, потому что не доказана ее эффективность. К лету страна должна получить до 10 миллионов доз вакцин из разных стран, но российский препарат в это число не входит.

«Никакого подтверждения эффективности российской вакцины "Спутник V" не существует, — заявил Зеленский. — Граждане Украины — это люди, и точно не кролики, на них экспериментировать мы не имеем права».

Он добавил, что сам привьется препаратом Pfizer вместе с военнослужащими «как верховный главнокомандующий». Возможно, это случится в прямом эфире.