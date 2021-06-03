ЕС рассказал о подготовке санкций против Белоруссии

В ЕС идет подготовка санкций против Белоруссии, некоторый прогресс уже достигнут. Об этом рассказал представитель Еврокомиссии (ЕК) Питер Стано, его цитирует РИА Новости.

По его словам, меры будут приняты в ближайшее время. По словам представителя ЕК, объединение делает все для того, чтобы как можно скорее воплотить решение лидеров ЕС.

«Процесс идет, я не могу его комментировать, но мы значительно продвинулись вперед и надеемся на результат в самом скором времени», — поделился Стано.

1 июня сообщалось, что ЕС планирует ввести санкции против крупных белорусских предприятий к концу месяца. Еще раньше, 4 июня, объединение может официально запретить самолетам белорусских авиакомпаний летать над территорией стран Европы и совершать посадку.

По мнению программного директора Российского совета по международным делам Ивана Тимофеева, ряд санкций, которые Запад может ввести против Белоруссии, повредит России и ее интересам. Серьезными последствиями могут обернуться ограничения ЕС и США на инвестиции в Белоруссию и введение мер против крупных белорусских предприятий. В этом случае Москве придется оказать Минску помощь — тогда страна и сама понесет серьезные издержки.

23 мая в Минске самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, был вынужден приземлиться в Белоруссии из-за сообщения диспетчеров о заложенном на борту взрывном устройстве. Тогда был задержан бывший главный редактор оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка, россиянка София Сапега.

В Белоруссии экс-главреда NEXTA обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы. Сведения о взрывном устройстве на борту не подтвердились. Позже белорусская сторона заявила, что информация о минировании пришла от имени палестинского движения ХАМАС.

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