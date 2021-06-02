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В Госдуме оценили угрозы Украины в адрес Белоруссии за полеты в Крым

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Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Заявление Украины о введении санкций в отношении Белоруссии в случае начала полетов в Крым звучит как эмоциональный срыв украинского чиновника. Так угрозы оценил депутат Госдумы Руслан Бальбек, передает РИА Новости.

«Какими санкциями они собираются их пугать, если сами у Белоруссии закупают российский бензин? Это, скорее, эмоциональный срыв украинского чиновника — вот, мол, опять провал на крымском направлении», — сказал он.

Бальбек отметил, что Украина уже ввела санкции для белорусской авиации, «присоединилась к травле» президента Александра Лукашенко и заведомо внесла себя в список недругов Белоруссии. По его словам, в свете последних событий сотрудничество Киева и Минска получило пробоину «ниже ватерлинии».

Ранее 2 июня первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова сказала, что Киев зафиксировал для себя заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о необходимости проработать вопрос об авиарейсах в Крым. По ее словам, украинская сторона будет мгновенно действовать против любых попыток «легитимизировать оккупацию Крыма Россией», и если хоть один самолет белорусской авиакомпании окажется на территории полуострова, «санкции будут неизбежны со всеми негативными последствиями».

Такое заявление Джапарова сделала после того, как 1 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск проработают вопрос об открытии авиарейсов в Крым. По его словам, после того как Украина закрыла свое небо, летать на полуостров возможно только через Россию.

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