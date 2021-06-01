В Крыму отреагировали на желание Белоруссии открыть авиасообщение с полуостровом

Желание Белоруссии начать прямое авиасообщение с Крымом является долгожданным и взаимовыгодным, заявил председатель автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец. Об этом пишет «Российская газета» во вторник, 1 июня.

По мнению руководителя организации, такое решение назрело давно, и оно избавит крымчан и белорусов от искусственных логистических ограничений. «Сейчас, видимо, сложилась именно такая политическая и экономическая ситуация, когда открытие прямых авиарейсов стало выгодным нашим странам», — добавил Чегринец.

Он также понадеялся, что вскоре между Минском и Симферополем начнут ходить и прямые поезда через Крымский мост, добавив, что технических ограничений для этого нет. Поезда позволят организовать поставки в Крым и белорусских товаров.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что Россия и Белоруссия проработают вопрос об открытии авиарейсов в Крым, попросив президента России Владимира Путина подумать над этим.