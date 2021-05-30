Лукашенко сравнили со «своевольной женой» после отказа от авиасообщения с Крымом

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин порассуждал на тему отношений России и Белоруссии после сообщений об отказе Минска открыть авиасообщение с Крымом. Об этом пишет в воскресенье, 30 мая, «Московский комсомолец».

По словам Жарихина, «в политике все точно так же, как в жизни». Белорусского лидера Александра Лукашенко можно сравнить со «своевольной женой», которая зависит от супруга, но в то же время делает то, что ей хочется.

Политолог пояснил, что на требование признать Крым президент Белоруссии попросил «компенсацию всех потерь Минска от этого решения», и добавил, что с Лукашенко стоит «вести диалог жестче».

Он назвал несколько причин, которые, по его мнению, могли бы повлиять на нынешнее положение соседских стран. Например, эксперт отметил, что России, возможно, выгодно, если Белоруссия и Евросоюз наладят отношения до докризисного периода, но после признания Крыма это станет невозможно. Кроме того, в Россию с 2014 года на постоянной основе отправлялись белорусские товары.

«Ну или Лукашенко обладает гипнотическим даром, но это маловероятно, потому что своих сограждан он загипнотизировать не может», — заключил политолог.

Ранее гендиректор «Белавиа» Игорь Чергинец заявил, что авиакомпания пока не собирается совершать полеты в Крым. По его словам, этому должно предшествовать «политическое признание» полуострова частью России. «Будет политическое решение — будем смотреть», — сказал директор перевозчика.