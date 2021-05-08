Американских дипломатов пригласили пожить в Крым и поучить его историю

Постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ прокомментировал требования Госдепартамента США «вернуть» полуостров Украине. Его слова приводит РИА Новости.

По его мнению, подобные заявления оскорбительны не только для «хозяев Тавриды», которые сами приняли решение, где им жить, но и для всего мира, который боролся за суверенитет и самоопределение.

Мурадов подчеркнул, что Крым — это не территория, а проживающий на ней народ с историей государства длиной более чем 2,5 тысячи лет, в отличие от американцев.

«Как бы госдеповским неучам не хотелось отломать от нашего могучего дерева украинскую ветвь, превратив колонизированную ими Украину в страну нетрадиционной цивилизационной ориентации, им не удастся добраться до крымского корня, потому что он — плоть от плоти российский, а потому защищен всем могуществом российского государства», — отметил постоянный представитель.

Мурадов назвал требования Вашингтона «бредовой идеей», которая вызывает лишь желание порекомендовать Соединенным Штатам вернуть все захваченные ими территории, прежде чем советовать что-либо другим народам. Он пригласил американских дипломатов приехать на полуостров, чтобы «поучить его историю».

Ранее глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в комментариях под публикацией Госдепа США в Facebook с требованием «вернуть Крым», призвал Вашингтон для начала отдать России Аляску. По мнению чиновника, подобные заявления со стороны Соединенных Штатов стоит расценивать как вмешательство во внутренние дела России, а также посягательство на ее территориальную целостность.