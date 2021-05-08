Россия
 
Последние новости
Россияне высказались за снижение зарплаты чиновникам
Вертолет NASA впервые перелетел на новое место на Марсе
Россиянам раскрыли типичные сценарии телефонных мошенников
Россияне назвали самый важный праздник в году
Врач дала советы дачникам с заболеваниями сердца
Диетолог раскрыла максимальный размер порции шашлыка
18-летняя российская фигуристка восхитила фанатов фигурой в купальнике
Мясников назвал «мужской» симптом возникновения рака
Депутат Рады обратился к украинцам в преддверии Дня Победы
Новости партнеров
Прослушать новость

Американских дипломатов пригласили пожить в Крым и поучить его историю

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Pixabay

Постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ прокомментировал требования Госдепартамента США «вернуть» полуостров Украине. Его слова приводит РИА Новости.

По его мнению, подобные заявления оскорбительны не только для «хозяев Тавриды», которые сами приняли решение, где им жить, но и для всего мира, который боролся за суверенитет и самоопределение.

Мурадов подчеркнул, что Крым — это не территория, а проживающий на ней народ с историей государства длиной более чем 2,5 тысячи лет, в отличие от американцев.

«Как бы госдеповским неучам не хотелось отломать от нашего могучего дерева украинскую ветвь, превратив колонизированную ими Украину в страну нетрадиционной цивилизационной ориентации, им не удастся добраться до крымского корня, потому что он — плоть от плоти российский, а потому защищен всем могуществом российского государства», — отметил постоянный представитель.

Мурадов назвал требования Вашингтона «бредовой идеей», которая вызывает лишь желание порекомендовать Соединенным Штатам вернуть все захваченные ими территории, прежде чем советовать что-либо другим народам. Он пригласил американских дипломатов приехать на полуостров, чтобы «поучить его историю».

Ранее глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в комментариях под публикацией Госдепа США в Facebook с требованием «вернуть Крым», призвал Вашингтон для начала отдать России Аляску. По мнению чиновника, подобные заявления со стороны Соединенных Штатов стоит расценивать как вмешательство во внутренние дела России, а также посягательство на ее территориальную целостность.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Крыму ответили на предложение Украины по «возвращению» полуострова
В правительстве пообещали обеспечить Крым водой на ближайшие годы
В Госдуме отреагировали на предложение Украины по «возвращению» Крыма