Бывший СССР
 
Последние новости
Российские заключенные раскритиковали идею принудительной отправки на стройки
Турист наткнулся на «пахнущее разложением» загадочное существо во время похода
Российская разработка поможет слепым вернуть зрение
Третьяк предостерег сборную России перед матчем с канадцами
Туалетная бумага подала пример мировому бизнесу
В ВОЗ рассказали о вызывающих опасения штаммах коронавируса
Назван срок появления 6G в России
Шнуров представил свою новую группу
Девушка с растущей с каждым годом грудью рассказала о повседневных проблемах
Новости партнеров

В ООН ответили на вопрос о разнице посадок рейсов Ryanair в Минске и Берлине

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Paul Hanna / Reuters

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик ответил на вопрос о разнице между ситуациями с посадкой самолетов Ryanair в Минске и Берлине. Он предложил обратиться в Международную организацию гражданской авиации (ICAO), которая взялась расследовать инцидент в минском аэропорту, сообщает РИА Новости.

«Я не эксперт во многих вопросах. Я не являюсь экспертом по процедурам в сфере авиации. Но есть установленные ICAO процедуры. Так что я бы посоветовал направить этот вопрос им», — добавил Дюжаррик на брифинге. Он пояснил, что государства — члены ICAO считают специалистов организации подходящими для расследования посадки самолета в Минске из-за серьезности произошедшего.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Оно оказалось ложным. Но на борту находился признанный в Белоруссии экстремистом основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Его задержали при проверке документов. В Белоруссии ему грозит до 15 лет тюрьмы по обвинениям в организации экстремистского формирования и призывы к беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года. Также была задержана россиянка София Сапега, которая арестована на два месяца по подозрению в организации массовых беспорядков после президентских выборов в Белоруссии.

Лидеры ЕС после инцидента в Минске запретили белорусским самолетам входить в воздушное пространство Европы, а европейским авиакомпаниям рекомендовали прекратить полеты над Белоруссией. Также было предложено ввести новые санкции против Белоруссии из-за авиаинцидента, расследовать который взялась Международная организация гражданской авиации (ICAO). Генсек ООН Антониу Гутерреш поддержал необходимость тщательно расследовать инцидент и выразил обеспокоенность произошедшим в аэропорту Минска.

Несколько дней спустя, 30 мая, в аэропорту Берлина рейс Ryanair из Дублина в Краков вынужденно сел из-за «возможной угрозы безопасности» на борту. Федеральная полиция Германия обыскала судно и около четырех часов утра по местному времени самолет вылетел в место прибытия. Этот инцидент в берлинском аэропорту внимание европейских политиков и законодателей не привлек.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россия пообещала защитить Белоруссию от санкций
Оценена возможность сгладить конфликт между Белоруссией и Западом
Стало известно о международном расследовании инцидента с самолетом Ryanair
В Минске задержан основатель Telegram-канала NEXTA
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:01 8 мая
Польский национальный день памяти проклятых солдат. Варшава, 2017 г.

«Откровенный цинизм».

Как Польша и Белоруссия снова поссорились из-за массового убийства времен Второй мировой войны
22:5330 мая

Глава МИД Белоруссии допустил передачу Сапеги России

22:2430 мая

На Украине пообещали привилегии для вакцинированных от коронавируса

18:3530 мая

Партия Саакашвили прекратила бойкот парламента

Бывший СССР00:0129 апреля

Трубы текут.

Как Латвия присвоила тонны белорусской нефти на десятки миллионов евро
18:0730 мая

Литва захотела ввести санкции против БелАЭС после инцидента с самолетом Ryanair

17:4730 мая

Тело посла Украины нашли в отеле в Таиланде

18:0130 мая

Мать задержанного за протесты в Минске россиянина описала его связь с оппозицией

Бывший СССР00:0726 апреля

Чернобыль накануне катастрофы

Постоянные ЧП и хищения: что происходило на Чернобыльской АЭС до аварии?
19:1830 мая

Лукашенко сравнили со «своевольной женой» после отказа от авиасообщения с Крымом

15:2130 мая

В Белоруссии задержан главред Hrodna.life Алексей Шота

13:0630 мая

Появилось фото купающегося в Черном море Лукашенко

Россия
Онищенко призвал запретить в России товары Coca-Cola, Nestle и Mars
«Я из тех, кто не сдается»
Удивительные истории россиян, изменивших жизнь с помощью бега
Более пяти тысяч подмосковных детей отдохнут на курортах Черноморского побережья
Что изменится в жизни россиян с 1 июня
Закон о просвещении, запрет на экспорт гречки и разморозка цен
Россиянка погуглила способ убить 10-летнего брата и напала на него с ножом
«Роды просто раздавили»
Одиночество, нищета и депрессия: истории россиянок, которых заставили рожать нежеланных детей
Путин обратился к участникам фестиваля «Большая перемена»
Все материалы
Мир
Гуру пообещал лечить коронавирус йогой в разгар смертельной волны
Уравнение безопасности.
Как встреча Путина и Байдена поможет решить проблемы в отношениях России и США
Германия поищет общий путь с США по «Северному потоку-2»
Швейцария предупредила о закрытии неба на время встречи Путина и Байдена
Германия ответила Зеленскому на просьбу поставить оружие
«Для Москвы это стало сюрпризом».
Запад намерен ввести санкции против Белоруссии. Как они навредят России?
Все материалы
Бывший СССР
Лукашенко заявил об отсутствии у России обиды из-за дела Сапеги
Пекинская удавка
Китай вкладывает в Таджикистан большие деньги. Чем республика будет отдавать долги?
Лукашенко отказался «сдавать» суверенитет Белоруссии в пользу России
«Он невероятно умелый манипулятор»
Как Россия может воспользоваться окончательным разрывом Лукашенко с Западом?
Ереван приостановил переговоры с Москвой и Баку по Нагорному Карабаху
Дотянулся до небес
Запад вводит санкции против Белоруссии из-за ареста основателя NEXTA. Чем это грозит России?
Россия и Белоруссия вместе отреагируют на санкции Запада против Минска
Все материалы
Экономика
Жаловавшаяся на дороговизну участия в ПМЭФ бизнесвумен получила проход бесплатно
Superjet решили назвать по-русски
Путин пообещал сохранить транзит газа через Украину
Белорусская экономика оказалась на грани катастрофы.
Почему Россия вынуждена спасать ее?
«Роснефть» перевела более 900 миллионов рублей на детские соцпроекты в 2020 году
Отрицательный рост.
Мировая экономика восстанавливается, но все вокруг дорожает. Почему так происходит?
Все материалы
Силовые структуры
Раскрыта причина увольнения из МВД устроившего стрельбу в Екатеринбурге
«В ваших детях бесы»
Как россияне попадают в секты, теряют все и совершают страшные преступления
На месте стрельбы в Екатеринбурге изъято свыше 70 гильз и арсенал в квартире
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Названа причина погони за застреленным при задержании 19-летним нарушителем
Бывший полицейский открыл стрельбу по прохожим в Екатеринбурге
Ранения получили ребенок и боец Росгвардии
В доме отправленного в отставку мэра Владивостока начались обыски
Все материалы
Наука и техника
Крупнейшие военные базы США признали беззащитными
США заинтересовались «странным ангаром» на китайской базе
Раскрыто число тяжелых «Охотников» у Су-57
Жертва давки на Ходынском поле«Ямы наполнялись людьми, толпа шла прямо по ним»
Как коронация Николая II обернулась крупнейшей давкой в истории России
Назван срок жизни PlayStation 4
Истинный РОСС
Россия создает свою космическую станцию. Что о ней известно?
Все материалы
Спорт
Неймар ответил на расторжение контракта с Nike из-за обвинений в домогательствах
«Это будет катастрофа».
До Олимпиады в Токио осталось два месяца. Почему японцы требуют ее отмены?
Стало известно о решении конфликта между Нурмагомедовым и Кадыровым
Хосеп Гвардиола
Партнерский материал
«Ман Сити» — «Челси». Эх, не в России!
Место финала ЛЧ-2021 меняли дважды. Вместо России и Турции сыграют в Португалии
Юлия Рябчинская«Чувствую, сводит ноги».
Лучшая байдарочница СССР утонула на тренировке. Почему никто не поверил в несчастный случай?
Суперсерия матчей по хоккею с шайбой между сборными командами СССР и Канады, 1972 годТайна «Красной машины».
Как американцы и канадцы пытались разгадать феномен непобедимой сборной СССР по хоккею
Все материалы
Культура
Потерявшая половину 400-миллионного состояния Успенская написала завещание
Эллиот Пейдж«Операция изменила мою жизнь»
Звезда «Джуно» Эллиот Пейдж сменил пол и стал мужчиной. Через что ему пришлось пройти?
Киркоров возмутил поклонников танцем с Давой в «перьях»
«Они не знали, как встречаться друг с другом»
Как Южная Корея устроила сексуальную революцию и изменила жизнь людей
Тимати впервые раскрыл подробности финала шоу «Холостяк»
Кондуктор не спешит
Рабство, великая красота и невеликая Америка: какой сериал уже называют лучшим в этом году?
Сыгравший Тарзана актер погиб в авиакатастрофе
Все материалы
Интернет и СМИ
Роскомнадзор обратился к Disney из-за мультфильма с героем-геем
«Чувствую себя намного счастливее».
Как тюремная надзирательница поборола посттравматический синдром и ушла в порно
Ведущая Первого канала призвала россиянок рожать «не важно от кого»
«Я дерусь ради чести».
Двое бойцов-карликов бьют по просмотрам Нурмагомедова с Макгрегором. Кто стоит за их успехом?
OnlyFans оказался рассадником детской порнографии
Голунов четырьмя словами оценил приговоры подбросившим ему наркотики полицейским
Все материалы
Ценности
Эксперт раскрыл пользу чувства голода
«Моногамия нагоняет на меня тоску».
Как Саркози женился на самой сексуальной женщине Франции и пошел под суд за коррупцию
Учителя-мужчины по всей Испании начали ходить на работу в юбках
Показ коллекции дизайнера Юлии Далакян на Mercedes Benz Fashion Week Russia, 2021 год«Нам просто денег не хватает».
Почему российская мода не дотягивает до мировой и когда у нее появится шанс обогнать Запад
Эксперт раскрыл способы распознать болезни по внешнему виду рук
Уго Чавес«Стыдно быть богатым».
Как президент Венесуэлы 14 лет скрывал свою роскошную жизнь от обедневшего народа
Все материалы
Путешествия
«Местные больше напоминали зверей»
Как россияне попали в самую закрытую страну мира и чуть не застряли в ней навсегда
Россия ужесточила правила въезда из-за границы
Куда можно уехать, как вернуться в Россию и сколько это стоит
«Замкнутый и всегда одинокий»
Каким был великий Магеллан, зачем он отправился в кругосветное плавание и за что был убит
Все материалы
Из жизни
Мужчина поймал редчайшего золотого окуня
120-килограммовая студентка похудела на 30 килограммов и раскрыла секрет успеха
Вера крепчала
Откуда в США появились музеи с динозаврами в Ноевом ковчеге и почему это никого не смущает
Принц Гарри получит часть наследства принца Филиппа
Пару редчайших оранжевых лобстеров спасли от съедения
Пес войны
Как прошедший несколько войн наемник бесславно провалил покушение на кокаинового короля Пабло Эскобара
Все материалы
Советник Путина рассказал, когда россияне полностью пересядут на электромобили
Рассматриваем в деталях новый Hyundai Tucson для России
Все, что нужно знать о кроссовере Hyundai Tucson нового поколения
Ferrari 488 превратили в коллекционный суперкар Arese RH95
Проверяем, как полный привод изменил Skoda Karoq
Турбо, DSG, многорычажка: ездим на чешском кроссовере по плохим дорогам
Объявлены рублевые цены на юбилейный Toyota Land Cruiser Prado
Видео: мы пощупали первый Mercedes С-Class в Москве!
Обсуждаем новейшую «цешку» поколения W206 — всерьёз и не очень
Российский Kia Sorento обзавелся новым топовым мотором
Все материалы
Дом
В России создадут партию для легализации граффити
Размер ипотеки в России побил рекорд
Крупнейшие банки повысили ставки по ипотеке
Больная фантазия
Прозрачная церковь, бриллианты и летящий ангел: как выглядят самые необычные здания мира
Россиянка рассказала об обмане с жильем в Сочи
Морской бой
Кто скупает квартиры в Сочи и можно ли найти выгодное жилье на главном курорте России?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы