В ООН ответили на вопрос о разнице посадок рейсов Ryanair в Минске и Берлине

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик ответил на вопрос о разнице между ситуациями с посадкой самолетов Ryanair в Минске и Берлине. Он предложил обратиться в Международную организацию гражданской авиации (ICAO), которая взялась расследовать инцидент в минском аэропорту, сообщает РИА Новости.

«Я не эксперт во многих вопросах. Я не являюсь экспертом по процедурам в сфере авиации. Но есть установленные ICAO процедуры. Так что я бы посоветовал направить этот вопрос им», — добавил Дюжаррик на брифинге. Он пояснил, что государства — члены ICAO считают специалистов организации подходящими для расследования посадки самолета в Минске из-за серьезности произошедшего.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Оно оказалось ложным. Но на борту находился признанный в Белоруссии экстремистом основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Его задержали при проверке документов. В Белоруссии ему грозит до 15 лет тюрьмы по обвинениям в организации экстремистского формирования и призывы к беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года. Также была задержана россиянка София Сапега, которая арестована на два месяца по подозрению в организации массовых беспорядков после президентских выборов в Белоруссии.

Лидеры ЕС после инцидента в Минске запретили белорусским самолетам входить в воздушное пространство Европы, а европейским авиакомпаниям рекомендовали прекратить полеты над Белоруссией. Также было предложено ввести новые санкции против Белоруссии из-за авиаинцидента, расследовать который взялась Международная организация гражданской авиации (ICAO). Генсек ООН Антониу Гутерреш поддержал необходимость тщательно расследовать инцидент и выразил обеспокоенность произошедшим в аэропорту Минска.

Несколько дней спустя, 30 мая, в аэропорту Берлина рейс Ryanair из Дублина в Краков вынужденно сел из-за «возможной угрозы безопасности» на борту. Федеральная полиция Германия обыскала судно и около четырех часов утра по местному времени самолет вылетел в место прибытия. Этот инцидент в берлинском аэропорту внимание европейских политиков и законодателей не привлек.