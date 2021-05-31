Оценена возможность сгладить конфликт между Белоруссией и Западом

Возможность сгладить конфликт между Белоруссией и Западом, возникший после принудительной посадки самолета Ryanair и задержания экс-главреда NEXTA Романа Протасевича, пока кажется низкой. Об этом политолог, программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев рассказал в интервью «Ленте.ру».

В связи с этим эксперт оценил высказывания белорусского президента Александра Лукашенко. Тимофеев предположил, что политик не собирается идти на смягчение конфликта, а западные страны скорее хотят ввести санкции против Минска, чем идти на диалог.

«С учетом всего этого ситуация останется напряженной. От Лукашенко будут требовать освобождения оппозиционера, извинений и так далее. На это он вряд ли пойдет. Ставки выросли, и я даже не думаю, что США и ЕС удовлетворятся одними только санкциями против высокопоставленных лиц», — признал Тимофеев.

Обострение между западными странами и республикой началось после того, как 23 мая в Минске посадили самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс. Он пошел на посадку из-за сообщения диспетчеров о заложенном на борту взрывном устройстве. После посадки судна были задержаны бывший главный редактор оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка, россиянка София Сапега.

В Белоруссии экс-главреда NEXTA обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы. Сведения о взрывном устройстве на борту не подтвердились. Позже белорусская сторона заявила, что информация о минировании пришла от имени палестинского движения ХАМАС.

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