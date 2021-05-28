Лукашенко рассказал об откровенном разговоре с Порошенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об «откровенном разговоре», который состоялся у него с бывшим украинским лидером Петром Порошенко. Фрагмент выступления Лукашенко на заседании представителей СНГ опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

По словам белорусского лидера, Порошенко сказал ему первому, что Украина планирует выйти из Содружества. «Я не собирался его убеждать какими-то великими фразами. Я у него спросил: "Петро, а зачем тебе это? Зачем ты выходишь из СНГ? Чем ты перегружен в СНГ?"», — вспомнил Лукашенко.

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Он заявил, что тогдашнего президента Украины «вытаскивали» из СНГ.

Сам же Лукашенко говорил и Порошенко, и бывшему главе Грузии Михаилу Саакашвили, что выйти из организации легко, а возвращение обратно будет связано с большим числом издержек и проблем.

«Ну, что тут мы в СНГ такое творим, что может мешать "незалежности" Украины? Да ничего. Вот такой откровенный разговор. [Порошенко] Согласился, год терпел, а потом втихую ушел. Ну, и что? Ну, вот результат», — заключил Лукашенко.

В конце апреля белорусский лидер рассказал о предложениях по урегулированию ситуации в Донбассе, которые президент России Владимир Путин передавал через него Петру Порошенко.