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Путин озвучил объяснение Лукашенко по ситуации с самолетом Ryanair

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Анатолий Мальцев / Reuters

Президент России Владимир Путин рассказал о словах белорусского коллеги Александра Лукашенко о ситуации с самолетом авиакомпании Ryanair, который совершил экстренную посадку в Минске. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 4 июня.

«Как мне объяснил сам президент Белоруссии, они не планировали никаких операций подобного рода. У них появилась информация о том, что этот человек находится на борту (создатель и бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевичприм. "Ленты.ру") после того, когда он уже оказался на территории Белоруссии и в интернете появились его фотографии», — сказал Путин, добавив, что не хочет вникать в ситуацию с посадкой самолета.

Президент России заверил, что российские спецслужбы не имеют никакого отношения к случившемуся.

В ответ на просьбу прокомментировать версию о причастности к истории с самолетом движения ХАМАС Путин заявил, что не хочет давать никаких оценок. Россия занимает нейтральную позицию по внутриполитическим событиям в Белоруссии, подчеркнул он.

Путин призвал не вмешиваться и дать белорусам возможность самим разобраться в ситуации внутри страны.

Роман Протасевич был задержан 23 мая в Минске. Он летел из Афин в Вильнюс на самолете авиакомпании Ryanair, который совершил вынужденную посадку в белорусской столице после сообщения о взрывном устройство на борту. Создателя NEXTA обвиняют в организации массовых беспорядков.

4 июня белорусские гостелеканалы показали видеозапись с признанием Протасевича в организации беспорядков в Белоруссии в 2020 году. Блогер также раскрыл имена своих сторонников. За несколько дней до этого мать журналиста заявила, что его пытали ради нужной информации.

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