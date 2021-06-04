Британия обвинила Белоруссию в принуждении Протасевича к самооговору

Британия считает, что создателя и бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA заставили выступить по телевидению под давлением. О явном принуждении Протасевича с помощью физического насилия заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб, передает Reuters.

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«Пугающее вчерашнее интервью господина Протасевича было явно дано из заключения и под давлением», — приводит агентство слова Рааба.

Министр добавил, что нарушения человеческих прав и давление на свободу слова со стороны белорусского государства должны прекратиться, а те, кто причастен к постановке и съемке интервью и принуждению Протасевича к самооговору, должны понести наказание.

Ранее Роман Протасевич признался в организации беспорядков в Белоруссии в 2020 году. Соответствующее заявление он сделал в эфире белорусского гостелеканала ОНТ и подчеркнул, что признал свою вину сразу после предъявления ему обвинений по статье 342 УК Белоруссии. Блогер также раскрыл имена своих сторонников, которые были причастны к авторству проекта NEXTA и организации беспорядков. Протасевич заявил, что уважает белорусского лидера Александра Лукашенко, несмотря на то что раньше критиковал его.

Основатель Telegram-канала NEXTA был задержан вместе с россиянкой Софией Сапегой 23 мая на борту самолета компании Ryanair по пути из Афин в Вильнюс. Борт совершил экстренную посадку в аэропорту Минска после сообщений о минировании.