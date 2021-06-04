Основатель NEXTA отреагировал на признания Протасевича в интервью

Признания бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, сделанные в ходе интервью государственному белорусскому телеканалу ОНТ, стали результатом невыносимых пыток. Таким образом на них отреагировал основатель NEXTA, журналист Степан Путило в комментарии Forbes.

По его словам, Протасевич не сказал ничего, что соответствовало бы действительности, а интервью лучше было бы назвать допросом. Журналист выразил уверенность, что на бывшего главреда оказывали не только физическое, но и психологическое давление, внушая ему идею о тотальном предательстве со стороны окружения.

Кроме того, Путило убежден, что Протасевич подвергался и медикаментозной обработке «для повышения его разговорчивости и развития бурной фантазии на основании однажды услышанных где-то слухов». «Об этом может говорить и нервный срыв Романа в конце беседы-допроса», — подчеркнул основатель NEXTA.

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Вечером 3 июня госканал ОНТ показал интервью с Протасевичем, где бывший главный редактор оппозиционного Telegram-канала делает ряд громких признаний. В частности, он берет на себя ответственность за организацию протестов в Белоруссии и называет имена своих сторонников, рассказывает о подготовке силового захвата власти, о том, что NEXTA финансируется российским олигархом, а штаб Светланы Тихановской — литовскими бизнесменами.

Также Протасевич на камеру признается, что уважает президента Белоруссии Александра Лукашенко, а в конце интервью начинает рыдать и говорить, что хочет спокойной жизни. На данный материал уже отреагировал отец задержанного Дмитрий. Он сказал, что не поверил ни слову, и признался, что ему тяжело смотреть на этот ужас и следы пыток на теле сына.

Белорусские спецслужбы обвиняют Протасевича в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года. Журналист был задержан в Минске 23 мая сразу после принудительной посадки самолета Ryanair, на котором он летел из Афин в Вильнюс. Лайнер сел после сообщения о бомбе на борту, для его сопровождения был поднят истребитель ВВС Белоруссии.