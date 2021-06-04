Отец Протасевича не поверил «ни слову» в интервью сына на госканале

Отец основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича Дмитрий заявил порталу «Настоящее время», что не поверил «ни слову», сказанному сыном в интервью государственному белорусскому каналу ОНТ.

Он отметил, что ему, как родителю, очень тяжело видеть происходящее, и назвал это «ужасом». По словам Протасевича-старшего, у блогера была видна внутренняя борьба между тем, что он должен сказать и тем, чего не сказал бы никогда в жизни, между его убеждениями и вынужденными заявлениями.

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«Я уверен, что это последствия более чем недельного его пребывания в застенках СИЗО КГБ, издевательств, пыток. Сначала его пытались душить, избивали, сейчас видны следы от наручников. Его запугали», — подчеркнул отец.

Он не исключил, что Романа Протасевича могли «напичкать» какими-то психотропными препаратами или угрожать жизни его или девушки. Мужчина считает, что к сыну применили физическое и психологическое насилие. Он добавил, что видит у него состояние глубокого стресса.

Протасевич-старший добавил, что его сына буквально похитили и навешивают ярлыки, называя фашистом и экстремистом без доказательной базы, заставляют говорить «то, что нужно» и уже больше пяти суток не пускают к нему адвоката. «Конечно же, он никогда не сказал бы таких слов сам. Его убеждения, я уверен, в корне отличаются от тех, что он озвучил. Абсолютно я в этом уверен, на 100 процентов. И я ни слову не верю в том, что говорит мой сын», — заключил отец основателя Telegram-канала NEXTA.

Ранее Роман Протасевич признался в организации беспорядков в Белоруссии в 2020 году. Соответствующее заявление он сделал в эфире белорусского гостелеканала ОНТ и подчеркнул, что признал свою вину сразу после предъявления ему обвинений по статье 342 УК Белоруссии. Блогер также раскрыл имена своих сторонников, которые также были причастны к авторству проекта NEXTA и организации беспорядков. Протасевич заявил, что уважает белорусского лидера Александра Лукашенко, несмотря на то, что раньше критиковал его.

Основатель Telegram-канала NEXTA был задержан вместе с россиянкой Софией Сапегой 23 мая на борту самолета компании Ryanair по пути Афин в Вильнюс. Борт совершил экстренную посадку в аэропорту Минска после сообщений о минировании.