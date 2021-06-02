В Белоруссии призвали воздержаться от полетов над Украиной

Министерство транспорта и коммуникаций Белоруссии призвало иностранные авиакомпании воздержаться от полетов над Украиной из соображений безопасности. Об этом сообщает «Sputnik Беларусь».

Как утверждают чиновники, у белорусских властей возникли сомнения в способности Киева в достаточной мере обеспечить безопасность своих и иностранных судов из-за инцидентов, произошедших в небе над республикой в прошлом. Речь идет о происшествии с самолетом авиакомпании «Сибирь», случайно сбитым в ходе проведения учений по противовоздушной обороне Украины в 2001 году, и самолетом авиакомпании «Malaysia Airlines», сбитым в Донбассе в 2014 году.

В министерстве также напомнили, что в 2016 году украинские власти угрожали применением силы в отношении самолета авиакомпании «Белавиа», чем создали угрозу жизни и здоровью для многих граждан Белоруссии.

Ранее 26 мая власти Украины приняли решение прекратить авиасообщение с Белоруссией из-за инцидента с посадкой в Минске самолета компании Ryanair. Киев выразил готовность предоставить воздушное пространство иностранным авиакомпаниям, чтобы они могли прокладывать курс своих самолетов вокруг территории республики.

Позже бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман раскритиковал это решение и назвал его прямой помощью официальному Минску. По его мнению, Лукашенко «будет аплодировать» санкциям, благодаря которым республика окажется в изоляции от остального мира, а потоки оппозиционно настроенных граждан перестанут возвращаться на родину.