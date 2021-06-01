ЛНР попросила Белоруссию передать Протасевича для расследования

Генеральный прокурор самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Инна Семенова попросила Белоруссию передать ей задержанного бывшего главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича для проведения расследования. Об этом сообщает Луганский информационный центр.

По ее словам, журналист мог быть причастен к обстрелам мирных жителей и уничтожению гражданской инфраструктуры в Донбассе в период, когда он работал в зоне конфликта с украинской стороны. В связи с этим власти республики пожелали провести «следственные действия» в его присутствии для выяснения всех обстоятельств, пояснила Семенова.

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Генпрокуратура ЛНР возбудила уголовное дело против Протасевича 27 мая. По версии следствия, летом 2014 года Протасевич добровольно вступил в украинский националистический батальон «Азов», который в ЛНР признан террористической организацией, и до зимы 2015-го участвовал в боевых действиях на Донбассе, будучи заместителем командира второй ударно-штурмовой роты по вопросам связи.

Родственники задержанного уверяют, что он находился на востоке Украины как журналист. Это утверждает и бывший командир «Азова» Андрей Билецкий. «Он был с нами под Широкино, где получил ранение. Но его оружием как журналиста был не автомат, а слово», — заверил украинец.

Роман Протасевич был задержан 23 мая в Минске. Он летел из Афин в Вильнюс на самолете авиакомпании Ryanair, который совершил вынужденную посадку в белорусской столице после сообщения о взрывном устройство на борту. На родине создателя NEXTA обвиняют в организации массовых беспорядков.