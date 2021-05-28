Генпрокуратура ЛНР согласилась помочь Белоруссии в деле против Протасевича

Генеральная прокуратура самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) согласилась предоставить Белоруссии помощь в расследовании уголовного дела против бывшего главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Об этом сообщает Луганский информационный центр.

Обвинение также попросило граждан республики сообщить имеющуюся у них информацию о предполагаемой причастности журналиста к гибели мирных жителей и военнослужащих. Сделать это желающие смогут в форме письменного заявления или позвонив напрямую в прокуратуру.

Генпрокуратура ЛНР возбудила уголовное дело против Протасевича накануне, 27 мая. По версии следствия, летом 2014 года Протасевич добровольно вступил в украинский националистический батальон «Азов», который в ЛНР признан террористической организацией, и до зимы 2015-го участвовал в боевых действиях на Донбассе, будучи заместителем командира связи второй ударно-штурмовой роты.

Родственники задержанного в свою очередь утверждают, что мужчина находился в Донбассе как журналист. Это утверждает и бывший командир «Азова» Андрей Билецкий. «Он был с нами под Широкином, где получил ранение. Но его оружием как журналиста был не автомат, а слово», — заверил украинец.

Роман Протасевич был задержан 23 мая в Минске. Он летел из Афин в Вильнюс на самолете авиакомпании Ryanair, который совершил вынужденную посадку в белорусской столице после сообщения о взрывном устройство на борту. На родине создателя NEXTA обвиняют в организации массовых беспорядков.