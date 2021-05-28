ФБР начало расследование инцидента с самолетом Ryanair

ФБР и польские службы безопасности начали расследование инцидента с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске. Об этом сообщил начальник криминальной полиции Литвы Роландас Кискис, передает Reuters.

По словам офицера, Польша также начала собственное досудебное расследование. Сейчас воздушное судно находится в Вильнюсе, сообщает ТАСС. Кискис подчеркнул, что все члены экипажа и 90 процентов пассажиров были опрошены сотрудниками правоохранительных органов.

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Ранее стало известно, что Международная организация гражданской авиации (ICAO) также расследует ситуацию с бортом ирландской авиакомпании в белорусской столице. Как отмечается в заявлении министра транспорта Ирландии Имона Райана, Дублин полностью поддерживает решение организации провести «прозрачное и независимое расследование инцидента в Белоруссии».

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании, поступивших из аэропорта белорусской столицы. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. На родине его обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года.