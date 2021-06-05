В ЛНР пригрозили Протасевичу расстрелом

Основателю и бывшему главному редактору Telegram-канала NEXTA Роману Протасевичу в случае экстрадиции в самопровозглашенную Луганскую народную республику (ЛНР) грозит расстрел за «преступления против человечности» в Донбассе. Об этом сообщает ФАН, ссылаясь на высокопоставленный источник в народной милиции ЛНР.

Накануне в ЛНР обвинили Протасевича в обеспечении транзита граждан, желающих воевать в Донбассе на стороне Украины.

27 мая Генпрокуратура самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) возбудила уголовное дело против Протасевича. По версии следствия, летом 2014 года он добровольно вступил в украинский батальон «Азов», который в ЛНР признан террористической организацией, и до зимы 2015-го участвовал в боевых действиях в Донбассе, будучи заместителем командира связи второй ударно-штурмовой роты.

В пресс-службе Генпрокуратуры ЛНР заявили, что Протасевич обстреливал населенные пункты самопровозглашенной Донецкой народной республики из тяжелого вооружения: пушек МТ-12, гаубиц Д-30, минометов и зенитных установок. В результате погибли и были ранены мирные жители, разрушена гражданская инфраструктура.

Позже Протасевич в интервью заявил, что был в 2014 году при батальоне «Азов» в Донбассе. По его словам, он состоял в объединении белорусов «Отряд Погоня» и занимался фотографией. Он подчеркнул, что не принимал участия в боевых действиях и добавил, что считает свое нахождение в Донбассе большой ошибкой.

Роман Протасевич был задержан 23 мая в Минске. Он летел из Афин в Вильнюс на самолете авиакомпании Ryanair, который совершил вынужденную посадку в белорусской столице после сообщения о взрывном устройство на борту. Создателя NEXTA власти Минска считают виновным в организации массовых беспорядков.

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