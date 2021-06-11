В ЛНР призвали судить Протасевича в Донбассе

Суд над бывшим главредом белорусского Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем должен пройти в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, призвал представитель ЛНР в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Родион Мирошник. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы в этом полностью убеждены», — заявил Мирошник.

По его словам, Протасевич причастен к преступлениям на территории обеих республик. «Поэтому если брать с точки зрения справедливости, то, конечно же, да — и Протасевич, и его так называемые собратья должны ответить за свои преступления, которые они совершали, здесь», — подчеркнул представитель ЛНР.

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При этом Мирошник призвал «не бежать впереди дыма паровоза». Сначала нужно «пройти процедурно-следственную часть» и оформить необходимые документы.

«После этого можно будет тогда уже вести речь о взаимоотношениях ЛНР и Белоруссии, о том, каким образом человека, который совершил преступления в Донбассе, привлекать к суду именно у нас», — пояснил он.

Роман Протасевич был задержан 23 мая в Минске. Он летел из Афин в Вильнюс на самолете авиакомпании Ryanair, который совершил вынужденную посадку в белорусской столице после сообщения о взрывном устройстве на борту. Создателя NEXTA обвиняют в организации массовых беспорядков.

В ЛНР возбудили уголовное дело против Протасевича. По версии следствия, летом 2014 года он добровольно вступил в украинский батальон «Азов» и обстреливал населенные пункты. Народная милиция ЛНР также обвинила белоруса в транзите боевиков в Донбасс.

Бывший командир «Азова» заявлял, что Протасевич был в Донбассе в качестве журналиста.