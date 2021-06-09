Глава ЛНР рассказал о контактах с Минском по делу Протасевича

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что правоохранительные органы находятся в контакте с властями Белоруссии по делу задержанного после инцидента с самолетом Ryanair бывшего главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, луганские следователи должны были уже выехать в Минск для очной встречи с белорусскими коллегами и допроса журналиста по поводу его предполагаемого участия в деятельности националистического батальона «Азов». «Но это не точно. Но контакты, созвоны были 100 процентов», — рассказал Пасечник.

27 мая Генпрокуратура ЛНР возбудила уголовное дело против Протасевича. По версии следствия, летом 2014 года он добровольно вступил в украинский батальон «Азов», который в ЛНР признан террористической организацией, и до зимы 2015-го участвовал в боевых действиях в Донбассе, будучи заместителем командира связи второй ударно-штурмовой роты.

Позже стало известно, что журналист может быть причастен к транзиту боевиков в Донбасс из Белоруссии. Ополчение уверено, что мужчина занимался связью между украинскими военными и добровольцами, желающими «заработать» на войне.

3 июня Протасевич открестился от участия в боевых действиях и связи с «Азовом». Он подчеркнул, что ни разу не был на поле боя, так как является иностранцем. Он также попросил руководство Белоруссии не выдавать его ЛНР и заявил, что боится экстрадиции.

Роман Протасевич был задержан 23 мая в Минске. Он летел из Афин в Вильнюс на самолете авиакомпании Ryanair, который совершил вынужденную посадку в белорусской столице после сообщения о взрывном устройство на борту. Создателя NEXTA обвиняют в организации массовых беспорядков.