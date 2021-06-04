Украина пообещала «сделать больно» Лукашенко за приглашение ополченцев в Минск

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообещал отреагировать на заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о готовности пригласить в Минск следователей из самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом пишет УНИАН.

По словам министра, Украина не желает прямого противостояния с Белоруссией, однако располагает достаточным количеством инструментов, чтобы «сделать больно» всем, кто не уважает ее территориальную целостность и сотрудничает с ополченцами. «Не буду забрасываться угрозами, но хочу сказать, что есть вещи, которые мы не прощаем», — сказал Кулеба.

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Он добавил, что в настоящее время между Киевом и Минском не существует дипломатических каналов связи, хотя посольства обеих стран и продолжают свою работу. «Впрочем, это для решения гуманитарных вопросов. Политического диалога между Украиной и Беларусью пока нет. Киев не признал Лукашенко», — подчеркнул дипломат.

Лукашенко разрешил следователям из ЛНР посетить Минск для опроса создателя оппозиционного белорусского Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, которого ранее заподозрили в убийствах мирного населения в Донбассе в составе националистического батальона «Азов». «Если у ведущих это дело следователей будут вопросы к ним — милости просим к нам, пожалуйста, задайте им вопросы, потому что людей они убивали там», — заявил белорусский лидер.

Роман Протасевич был задержан 23 мая в Минске. Он летел из Афин в Вильнюс на самолете авиакомпании Ryanair, который совершил вынужденную посадку в белорусской столице после сообщения о взрывном устройство на борту. Его обвинили в организации массовых беспорядков.