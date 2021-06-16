Украина стянула бронетехнику в жилые районы Донбасса

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стянули бронетехнику и вооружение в жилые районы вблизи линии разграничения в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

По данным учреждения, речь идет о бронетранспортерах МТ-ЛБ и БТР-70, а также разведывательно-дозорных машинах БРДМ-2. Техника была замечена в поселке Петровка и городе Попасная. Представители Луганска подчеркнули, что действия Киева прямо нарушают положения о мерах по обеспечению перемирия, которые были приняты летом 2020 года.

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11 июня разведка ЛНР также зафиксировала перемещение к линии соприкосновения десятков украинских танков Т-72Б и Т-64, а также самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» и 2С3 «Акация». Эти сведения, как заверили в Народной милиции, подтверждают и отчеты Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Ранее заместитель президента по информационной политике Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков указал, что Украина располагает сотнями готовых к войне танков. «Киев может задействовать до 450–500 танков — в основном Т-64 и Т-72, а также некоторое количество новейших украинской разработки на базе того же Т-64. Из этих танков с учетом особенностей театра предстоящих боевых действий до 300-320 могут быть направлены против ДНР (самопровозглашенной Донецкой народной республики — прим. "Ленты.ру"), а оставшиеся 150-180 — на Луганском направлении», — сообщил Сивков.