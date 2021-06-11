Украина стянула танки к линии разграничения в Донбассе

Разведка самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) зафиксировала стягивание украинских танков в населенные пункты на линии разграничения в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Народной милиции ЛНР.

По данным ведомства, силовики разместили как минимум 17 танков Т-72Б в населенном пункте Рубежное. Накануне в четверг, 10 июня, там же были обнаружены несколько десятков самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика» и 2С3 «Акация», а также 12 танков Т-64.

Эти сведения, как заявляют в пресс-службе, подтверждают и отчеты Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. В связи с этим Луганск в очередной раз обвинил Киев в нарушении договоренностей о перемирии, согласно которым тяжелая техника и крупнокалиберная артиллерия должна быть отведена с передовой.

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10 апреля заместитель президента по информационной политике Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков указал, что Украина располагает сотнями готовых к войне танков. «Киев может задействовать до 450–500 танков — в основном Т-64 и Т-72, а также некоторое количество новейших украинской разработки на базе того же Т-64. Из этих танков с учетом особенностей театра предстоящих боевых действий до 300-320 могут быть направлены против ДНР (самопровозглашенной Донецкой народной республики — прим. "Ленты.ру"), а оставшиеся 150-180 — на Луганском направлении», — пишет автор.

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против ДНР и ЛНР, провозгласивших независимость от Киева после смены центральной власти. Украина обвиняет Россию в оккупации части Донбасса и поддержке сепаратизма. Москва претензии Киева отвергает.