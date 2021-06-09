Названа доля готовых согласиться на признание Крыма в обмен на Донбасс украинцев

Около трех процентов украинцев готовы согласиться на признание Крыма частью России, если территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) вернутся под контроль Киева. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива.

Как подчеркивают социологи, среди граждан не сложилось единого мнения по поводу достижения мира на востоке страны. Наиболее популярной в обществе остается позиция, что правительству следует по максимуму усилить дипломатическое давление и санкции против России — 20 процентов. Еще 19 процентов респондентов уверены, что следует организовать полную изоляцию ДНР и ЛНР.

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За прямые переговоры с самопровозглашенными республиками выступают лишь 13 процентов граждан, еще 13 считают, что Украина должна готовиться к вооруженной борьбе за регион. При этом семь процентов опрошенных согласны пойти на уступки в пользу Москвы, такие как автономия Донбасса, если при этом он останется частью страны. Отмечается, что около 20 процентов украинцев вовсе не смогли назвать подходящих методов для решения территориального конфликта.

«Хотя позиция "идти на компромиссы, но не на все" остается наиболее распространенной, на региональном уровне она претерпела существенные изменения», — резюмируют авторы исследования.

Всего в исследовании приняли участие 2020 жителей республики старше 18 лет, проживающих во всех регионах страны, за исключением неподконтрольных Киеву территорий в Донбассе. Статистическая погрешность исследования не превышает 2,3 процента.

Ранее социологи выяснили, кого украинцы считают наиболее вредным для страны олигархом. В список богатейших людей, к которым граждане относятся с наибольшей антипатией, вошли четыре человека.