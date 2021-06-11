Порошенко назвал скотством неспособность Зеленского вернуть пленных с Донбасса

Бывший президент Украины и депутат Верховной Рады Петр Порошенко раскритиковал своего преемника Владимира Зеленского за его неспособность отыскать способ вернуть на родину оказавшихся в плену украинских граждан и назвал такое поведение скотством. Сообщение об этом появилось на сайте партии «Европейская солидарность».

По словам политика, с апреля 2020 года на подконтрольную правительству территорию не вернулся ни один заложник, тогда как за годы его правления (2014-2019) — почти 3,3 тысячи. «Более того, вы на сегодняшний день не услышите, что о политзаключенных, заложниках власть заботится, опекается их судьбами», — сказал Порошенко.

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Он пояснил, что в начале конфликта на востоке страны вопросами обмена пленными занималась Служба безопасности Украины (СБУ), затем, когда вопросы по заложникам стали решаться на международных площадках, политик поручил это главе политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку. «И я на это согласился. Потому что я готов, я хочу повторить, хоть с чертом лысым говорить, для того чтобы вернуть людей домой», — отметил экс-президент.

Депутат заключил, что действующая власть попросту использует вопрос пленных для политической борьбы внутри страны и дискредитации своих оппонентов. «Я думаю, что вы перешли "красную линию". Так нельзя делать», — подчеркнул парламентарий.

13 мая спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексей Арестович заявил, что не видит перспектив для организации обмена пленными с ДНР и ЛНР. Он объяснил это позицией России, которая, по его мнению, связывает обмен с политическими уступками со стороны Киева и потому отказывается его проводить.

Последний крупный обмен удерживаемыми лицами в Донбассе произошел в декабре 2019 года: Киев получил 76 человек, Донецк и Луганск — 123. В сентябре того же года Россия и Украина обменялись заключенными по формуле «35 на 35». Тогда в Киев вернулись задержанные в Керченском проливе моряки и осужденный за терроризм режиссер Олег Сенцов. Москве передали журналиста Кирилла Вышинского и «ценного свидетеля» по делу о катастрофе малайзийского Boeing Владимира Цемаха.