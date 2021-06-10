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Порошенко призвал заменить минские соглашения

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Петр Порошенко
Петр Порошенко
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Бывший президент Украины Петр Порошенко выступил с заявлением, что минские соглашения необходимо заменить. По его мнению, действующим властям следует предложить альтернативу документу, а не критиковать достижения прошлой команды, передает РИА Новости.

«Я твердо убежден, что сегодня они уже не говорят о плохом минском процессе. Они говорят, что его не надо ни в коем случае отменять, его надо модернизировать. Перед тем, как критиковать, предложите что-то другое. Ничего пока у вас не получается», — заявил бывший украинский лидер, отметив, что минские соглашения имеют определенную «ценность» для санкций против России.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о неприемлемости попыток Украины провести ревизию минских соглашений.

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), провозгласивших независимость от Киева после смены центральной власти. Украина обвиняет Россию в оккупации части Донбасса и поддержке сепаратизма. Москва претензии Киева отвергает.


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