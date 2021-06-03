Польша вызвалась стать площадкой для переговоров по Донбассу

Польша вызвалась стать площадкой для переговоров Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по вопросам обострения в Донбассе. Об этом сообщил посол страны на Украине Бартош Цихоцки, его слова передает интернет-издание «Главком».

Дипломат заявил, что в случае, если Польша будет выбрана местом для встречи сторон, Россия и Запад смогут договориться о разовой отмене визовых санкций. «Если будет желание провести переговоры в Варшаве или Кракове, мы логистически будем готовы, у нас много подходящих мест», — подчеркнул он.

1 июня глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук оценил возможное присоединение США к «нормандскому формату». Он заявил, что в случае, если американская сторона все же захочет участвовать в «нормандском формате», то рассматривать этот вопрос следует всем четырем странам-участницам.

Ранее глава украинской делегации заявил, что Минск больше не может быть площадкой для переговоров по Донбассу. По его мнению, Белоруссия находится «под каблуком» у России. В качестве альтернативы Минску он предложил выбрать какую-либо нейтральную страну.

В «нормандскую четверку» входят Россия, Украина, Германия и Франция. Последний саммит на высшем уровне прошел в Париже в декабре 2019 года. Участники подписали итоговое коммюнике, которое предполагает дальнейшее выполнение Минских соглашений.