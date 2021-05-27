Лавров ответил на предложение Кравчука по Донбассу фразой «не ему решать»

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук не может решать, как будет работать контактная группа. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в четверг, 27 мая. Его слова передает ИА REGNUM.

«Что касается заявления господина Кравчука, в принципе, он, конечно, глава делегации, но не ему решать, как будет дальше работать контактная группа», — подчеркнул министр, отметив, что контактная группа создана в рамках документов, принятых на саммите в Минске в 2015 году и утвержденных резолюцией Совета Безопасности ООН.

«Поэтому, я думаю, те, кто подписывал этот пакет документов, будут договариваться о том, как дальше эту работу выстраивать», — добавил Лавров.

Ранее Кравчук назвал две альтернативы Минску для проведения переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе. «По моему мнению, это должна быть нейтральная страна: скажем, Швейцария, может быть, Финляндия», — сказал он.

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), провозгласивших независимость от Киева после смены центральной власти. Украина обвиняет Россию в оккупации части Донбасса и поддержке сепаратизма. Москва претензии Киева отвергает.