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Меркель и Макрон оценили «нормандский формат» переговоров по Донбассу

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Фото: Globallookpress.com

Нормандский формат остается актуальным вне зависимости от того, что происходит в Белоруссии, где проходят встречи «четверки». Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает РИА Новости.

«Несмотря ни на что, важно продолжать работу в нормандском формате, хотя прогресс там дается с трудом (...) Германия и Франция помогают Украине благодаря этому формату, и это важно», — приводит агентство ее слова.

К Меркель присоединился французский коллега: Макрон заявил, что не видит более удачного варианта взаимодействия, чем нормандский формат.

Ранее на той же пресс-конференции Меркель заявила, что санкции против режима белорусского президента Александра Лукашенко будут носить точечный характер.

Причиной для новых санкций стал инцидент с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минке. 23 мая лайнер, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в белорусской столице после сообщений о минировании, поступивших из аэропорта Минска. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. На родине его обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года.

В «нормандскую четверку» входят Россия, Украина, Германия и Франция. Последний саммит на высшем уровне прошел в Париже в декабре 2019 года. Участники подписали итоговое коммюнике, которое предполагает дальнейшее выполнение Минских соглашений.

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