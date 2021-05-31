Меркель рассказала о «точечных» санкциях против Белоруссии

Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что европейские санкции против Белоруссии будут носить точечный характер. Об этом она заявила на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает РИА Новости.

Меркель подчеркнула, что санкции западных стран в отношении белорусского режима необходимы и правильны.

«Ситуация удручающая, и это не изменит встреча президента [Белоруссии Александра] Лукашенко и президента [России Владимира] Путина в Сочи. Считаю, что нормандский формат не связан с тем, что происходит в Белоруссии. Мы решительно осуждаем то, что Лукашенко делает с собственным гражданским обществом и оппозицией, это никак не соответствует нашим стандартам и представлениям», — приводит агентство слова главы ФРГ.

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Вице-канцлер Германии Олаф Шольц ранее призвал к международной изоляции Белоруссии из-за инцидента с принудительной посадкой самолета Ryanair.

27 мая глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что европейские санкции против властей Белоруссии — только начало серьезных ограничительных мер, которые последуют, если режим президента Александра Лукашенко не пойдет на уступки. По его словам, Еврокомиссия уже приступила к работе над первыми санкциями против Белоруссии. Также сообщалось, что о перспективе новых санкций против Минска задумываются в США: американский президент Джо Байден поручил сотрудникам Белого дома обдумать возможные меры.

Причиной для новых санкций стал инцидент с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минке. 23 мая лайнер, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в белорусской столице после сообщений о минировании, поступивших из аэропорта Минска. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. На родине его обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года.

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