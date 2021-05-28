В Германии призвали к международной изоляции Белоруссии

Вице-канцлер Германии Олаф Шольц призвал к международной изоляции Белоруссии из-за инцидента с принудительной посадкой самолета Ryanair. Политика цитирует газета Berliner Morgenpost.

Шольц назвал недопустимым задержание создателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги. Он считает, что международное сообщество должно сделать все, чтобы Минск был изолирован и пошел на освобождение заключенных.

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Кроме того, экс-канцлер рассказал о своих ожиданиях от встречи российского и белорусского лидеров Владимира Путина и Александра Лукашенко, которая должна состояться сегодня. Шольц понадеялся, что российский президент окажет давление на своего коллегу и заставит его освободить Протасевича и Сапегу.

«Мои ожидания от Кремля ясны: Москва не должна игнорировать этот чудовищный акт воздушного пиратства», — заключил политик.

27 мая глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что европейские санкции против властей Белоруссии — только начало серьезных ограничительных мер, которые последуют, если режим президента Александра Лукашенко не пойдет на уступки. По его словам, Еврокомиссия уже приступила к работе над первыми санкциями против Белоруссии. Также сообщалось, что о перспективе новых санкций против Минска задумываются и в США: президент Байден поручил сотрудникам Белого дома обдумать возможные меры.

Причиной для новых санкций стал инцидент с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минке. 23 мая лайнер, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в белорусской столице после сообщений о минировании, поступивших из аэропорта Минска. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту Протасевича. На родине его обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года.

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