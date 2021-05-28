В России заявили о наказании европейских стран за отказ летать над Белоруссией

Заслуженный летчик России заявил о том, что европейские страны понесут наказание за отказ летать в воздушном пространстве Белоруссии. Своим мнением генерал-майор Владимир Попов поделился с телеканалом «Звезда».

Так, по его мнению, наиболее негативными последствия будут для государств Прибалтики, а Россия и Белоруссия не испытают никаких трудностей из-за решения Евросоюза не осуществлять рейсы над республикой.

Он отметил, что большая часть Европы зависит от Белоруссии и особенно сильно это проявлялось во время пандемии, когда был проработан определенный маршрут полетов. «Если поменять этот отработанный маршрут, ущерб понесут многие, особенно прибалтийские государства — Литва, Латвия, Эстония. Они будут подвержены "наказанию за непослушание", как они говорят», — пояснил свою точку зрения Попов.

При этом летчик добавил, что ущерб будет не только финансовым — также увеличится длительность полетов. Расход топлива в таком случае, по подсчетам специалистов, вырастет на 15-20 процентов, а перелет станет дольше на час-полтора.

В заключение генерал-майор добавил, что Белоруссия и Россия выкрутятся из ситуации благодаря взаимному сотрудничеству.

В мае заслуженный пилот России, бывший летный директор «Внуковских авиалиний» Юрий Сытник прокомментировал решение ЕС запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Европу. Он выразил мнение, что Минск может принять ответные меры и закрыть воздушное пространство для европейских авиакомпаний.

Ранее Европейский союз принял решение запретить белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство европейских стран и осуществлять рейсы в аэропорты стран ЕС. Саммит глав государств Евросоюза призвал Международную организацию гражданской авиации (ICAO) провести расследование инцидента с посадкой рейса Ryanair в Белоруссии и пообещал в ускоренном порядке ввести новые санкции против Минска.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Находившийся на борту создатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан. Глава международной дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель потребовал международного расследования инцидента с вынужденной посадкой воздушного судна.