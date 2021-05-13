Украина предложила срочно провести встречу «нормандской четверки» по Донбассу

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак направил письмо коллегам по «нормандскому формату» с предложением срочно провести встречу советников и министров иностранных дел государств-участников формата. Об этом сообщает Telegram-канал Klymenko Time, создателем которого является бывший министр доходов и сборов Украины Александр Клименко.

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Соответствующее заявление Ермак сделал на встрече с послами «Большой семерки» (G7), Европейского союза и Швеции по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.

Ранее 13 мая стало известно, чего ожидает президент Украины Владимир Зеленский от возможной встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

20 апреля Зеленский публично предложил Путину встретиться в любой точке Донбасса, где идет война. В ответ Путин посоветовал Украине вести переговоры с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), но согласился принять Зеленского в Москве.

Ранее руководитель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия назвал в качестве возможного места встречи Ватикан и Швейцарию. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что не осведомлен о готовности российского президента встречаться с украинским коллегой где-то, кроме Москвы.