Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук оценил возможное присоединение США к «нормандскому формату». Его слова передает РИА Новости со ссылкой на агентство УНН.

«Я думаю, надо точно договориться с США, чтобы они заявили о том, что Соединенные Штаты Америки дают согласие принимать активное и непосредственное участие (независимо от того, на каком уровне) в формате», — сказал Кравчук. По его словам, он не видит каких-либо причин для возражений против этого, а также назвал США «самой сильной, демократической и авторитетной страной мира».

Он подчеркнул, что в случае, если американская сторона все же захочет участвовать в «нормандском формате», то рассматривать этот вопрос следует решить всем четырем странам-участницам. При этом он допустил, что против участия США может выступить Россия. «Но когда все вместе, большинство участников скажут "да", а Россия — "нет", то надо объяснить, почему нет. Тогда станет очевидно, чего хочет Россия. Россия хочет войны (...)», — заключил Кравчук.

Ранее глава украинской делегации заявил, что Минск больше не может быть площадкой для переговоров по Донбассу. По его мнению, Белоруссия находится «под каблуком» у России. В качестве альтернативы Минску он предложил какую-либо нейтральную страну.