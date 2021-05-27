В Госдуме обвинили Кравчука в попытке сорвать переговоры по Донбассу

Позиция первого президента Украины, председателя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонида Кравчука, который заявил об отказе считать Минск площадкой для переговоров по Донбассу, говорит о желании сорвать или завести переговоры в тупик, считает первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. Его цитирует РИА Новости в четверг, 27 мая.

«Такому перевертышу, как Кравчук — что переговоры, что без них — это зависит от конъюнктуры, он конъюнктурщик. Сейчас они пытаются воспользоваться любым поводом, чтобы сорвать переговорный процесс», — сказал он.

Ранее в четверг Кравчук заявил об отказе считать Минск площадкой для переговоров по Донбассу. Ранее он уже призывал найти другую страну для обсуждения вопросов урегулирования, так как, по его словам, Минск находится «под каблуком России».

Между тем президент Белоруссии Александр Лукашенко находит это желание украинской стороны «несусветной глупостью». В то же время он заверил, что препятствовать не станет.

Украина с 26 мая прекратила авиасообщение с Белоруссией после ситуации с рейсом Ryanair, который был вынужден совершить экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании воздушного судна. Кроме того, украинским авиакомпаниям запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве республики.