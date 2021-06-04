Украина стянула военную технику к линии разграничения в Донбассе

Разведка самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) зафиксировала стягивание украинской военной техники в населенные пункты Донбасса вблизи линии разграничения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.

По его словам, техника Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе зенитные комплексы 9К33 «Оса» и установки ЗУ-23-2, были замечены в 14 городах и поселках Луганской области. Военный отметил, что это противоречит третьему пункту договора о перемирии, согласно которому должен быть обеспечен отвод войск, а также Минским соглашениям напрямую.

Всего за неделю Луганск зафиксировал шесть случаев нарушения режима прекращения огня со стороны Киева. Данных о пострадавших и погибших в результате обстрелов не поступало.

Ранее власти ЛНР сообщили об обстреле школы и яслей-сада с детьми со стороны ВСУ. «Они были обстреляны со стороны ВСУ именно в дневное время суток, когда в этих учреждениях находились дети. Это просто счастье, что ни один ребенок не пострадал», — заявили представители республики в Трехсторонней контактной группе.