Луганск захотел признать СБУ террористической организацией

Генеральная прокуратура самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) рассматривает вопрос о признании Министерства обороны и Службы безопасности Украины (СБУ) террористическими организациями. Об этом сообщает Луганский информационный центр.

В ведомстве пояснили, что такое решение будет принято, если причастность СБУ и Главного управления разведки Минобороны к геноциду, диверсиям и преступлениям против мира в Донбассе будет доказана.

Материалы о таких случаях прокуратуре пообещало предоставить Министерство государственной безопасности ЛНР. Других подробностей на эту тему в ведомстве пока не представили.

Ранее Генеральная прокуратура захотела ввести на территории ЛНР смертную казнь за убийство мирного населения, геноцид и террористическую деятельность. В связи с этим власти рассматривают возможность ужесточить ответственность по этим статьям Уголовного кодекса. Реакции Украины или России на это предложение пока не поступало.