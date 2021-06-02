В ЛНР предложили ввести смертную казнь

Генеральная прокуратура самопровозглашенной Луганской народной республики предложила ввести смертную казнь. Обращение к главе ЛНР опубликовано на сайте ведомства.

Генпрокуратура заявила, что установила «вопиющие факты», свидетельствующие о бесчеловечности вооруженных сил Украины и украинских добровольческих батальонов.

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Наказание должно быть соразмерно преступлению, а убийство мирных жителей Донбасса невозможно оправдать, подчеркнули в прокуратуре. Подобные преступления не имеют сроков давности, и следствием собрано достаточно доказательств, чтобы можно было говорить о необходимости ужесточения некоторых статей действующего Уголовного кодекса ЛНР.

«Генеральная прокуратура обращается к депутатам Народного совета и к главе Луганской народной республики с ходатайством рассмотреть возможность усилить наказание за совершение преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны, а также совершение геноцида, ужесточив его вплоть до высшей меры», — заключили в ведомстве.

Ранее генпрокуратура ЛНР завела уголовное дело на бывшего главреда белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. По версии следствия, в 2014 году он вступил в украинский батальон «Азов» и участвовал в обстрелах населенных пунктов. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что следователи из Донбасса могут приехать и опросить Протасевича.

Бывший командир «Азова» утверждал, что Протасевич был на войне в качестве журналиста.