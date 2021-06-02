Жители ЛНР вышли на акцию протеста из-за невыплаты зарплаты за пять месяцев

Жители города Алчевск самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) вышли на акцию протеста из-за невыплаты заработной платы. Об этом сообщается на странице местного сообщества «ВКонтакте».

В акции участвовали сотрудники и бывшие работники «Алчевского металлургического комбината». Они заявили, что ЗАО «Внешторгсервис» пять месяцев не выплачивает им зарплату. Сотрудники комбината обращались в прокуратуру, к главе ЛНР Леониду Пасечнику и городским властям, но безрезультатно.

По словам жителей, в Алчевске негде заработать денег, при этом коммунальные услуги дорожают. Люди уезжают на заработки в Россию, на Украину и в Польшу. В результате семьи распадаются, а город превращается в поселок.

«Нам дорога судьба нашего предприятия, мы все болеем за наше производство, хотим жить в своей республике, в своем городе, работать на градообразующем предприятии. Но нам работать просто не дают», — заявил один из жителей.

В прошлом году сообщалось о долгах по зарплате перед шахтерами ЛНР. Осенью 2019-го стало известно, что компания «Внешторгсервис» беглого украинского бизнесмена Сергея Курченко получила отсрочку на два года по выплате долга промышленным предприятиям и угольным шахтам ДНР и ЛНР.