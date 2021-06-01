ЛНР обвинила Украину в обстреле школы с детьми

Власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) обвинили украинские войска в обстреле школы и яслей-сада с детьми. Об этом 1 июня сообщает «Луганский информационный центр».

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«Вчера были в Золотом-5 обстреляны школа и детский садик. Они были обстреляны со стороны ВСУ именно в дневное время суток, когда в этих учреждениях находились дети. Это просто счастье, что ни один ребенок не пострадал», — заявила представитель ЛНР в подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Ольга Кобцева.

Она назвала действия Киева попыткой нагнетания обстановки. «Они бьют по самому уязвимому, они бьют по детским учреждениям именно в тот момент, когда там находятся дети», — подчеркнула Кобцева.

В апреле двое подростков подорвались на мине в городе Славяносербск ЛНР, один из них погиб.

В начале апреля в населенном пункте Александровское самопровозглашенной Донецкой народной республики погиб пятилетний мальчик. Власти ДНР сообщили, что украинский беспилотник сбросил самодельное взрывное устройство в районе жилого дома. Киев утверждал, что мальчик погиб из-за того, что сдетонировало устройство, которое он нашел во дворе.