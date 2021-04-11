Гибель ребенка в Донбассе назвали терактом

Гибель пятилетнего ребенка в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) квалифицирована следственными органами как террористический акт. С таким заявлением выступил глава ДНР Денис Пушилин в интервью программе «Вести недели» на телеканале «Россия1», его слова передает ТАСС.

«Возбужденное уголовное дело касается гибели ребенка. Ребенок, по предварительным результатам следствия, погиб по причине того, что беспилотный летательный аппарат сбросил неустановленное взрывное устройство в жилой сектор. Данное преступление квалифицировано как террористический акт», — сказал он.

3 апреля Народная милиция ДНР заявила, что в результате обстрела беспилотным летательным аппаратом ВСУ окраин Донецка погиб ребенок 2016 года рождения и получила ранения местная жительница. Беспилотник сбросил самодельное взрывное устройство в районе жилого дома в населенном пункте Александровское.

Военный конфликт в Донбассе начался в 2014 году, когда часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость после смены центральной власти в Киеве. Украина обвиняет Россию в оккупации этих территорий. Москва отвергает претензии.