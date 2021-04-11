Украину уличили в размещении военной техники в жилых районах Донбасса

Вооруженные силы Украины (ВСУ) размещают бронетехнику в жилых районах подконтрольной им части Донбасса — военные машины находятся прямо в населенных пунктах. Об этом со ссылкой на Народную милицию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) пишет РИА Новости.

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«В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории», — приводит агентство слова представителя пресс-службы милиции.

Уточняется, что за последнее время ЛНР выявила 17 единиц техники ВСУ в населенных районах, подконтрольных украинскому государству. В частности, речь идет о поселке Золотое и селах Нижнее и Новозвановка.

9 апреля представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что вопреки заявлениям о российской угрозе именно Киев стягивает свои войска к линии соприкосновения в Донбассе. Она отметила, что обстановка на юго-востоке Украины остается напряженной и может обостриться из-за того, что Киев «по-прежнему живет иллюзией относительно возможности силового решения конфликта».

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. 2 апреля Киев обвинил Москву в наращивании военного присутствия в регионе.