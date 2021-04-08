Украина обстреляла территорию ЛНР из миномета и гранатомета

В самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) заявили о том, что украинские военные в четверг, 8 апреля, дважды открывали огонь по ее территории. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Народной милиции ЛНР.

Согласно данным оборонного ведомства, украинские силовики вели огонь из запрещенного Минскими соглашениями 120-миллиметрового миномета и гранатомета по населенным пунктам Нижнее Лозовое и Калиновка. Информация о пострадавших среди мирного населения и ущербе, нанесенном объектам инфраструктуры, пока уточняется.

Наблюдатели представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня сообщили своим украинским коллегам о фактах обстрелов.

Ранее также сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из крупнокалиберных минометов расположенное на территории ЛНР село Логвиново. По данным Народной милиции ЛНР, обстрел вели военнослужащие 59-й мотопехотной бригады ВСУ.