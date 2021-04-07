В ЛНР заявили о гибели подростка на заминированном украинцами берегу реки

В самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) заявили, что украинские войска дистанционно заминировали берег реки Северский Донец в районе Славяносербска, где вечером 6 апреля погиб подросток. Об этом в среду, 7 апреля, сообщает «Луганский информационный центр».

«Противник дистанционно совершает минирование берега, в результате чего происходят подрывы мирного населения», — рассказал военнослужащий Народной милиции ЛНР с позывным «Казар».

По его словам, вечером 6 апреля бойцы Народной милиции услышали двойной взрыв и выдвинулись на место происшествия. Они обнаружили одного погибшего и одного раненого.

Погибшим оказался 17-летний Михаил, пострадал его друг, 16-летний Эдуард. Он рассказал, что они пошли гулять к реке и его товарищ наступил на мину.

2 апреля в Донецкой народной республике погиб пятилетний мальчик, игравший во дворе жилого дома. Власти заявили, что украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на жилой сектор.