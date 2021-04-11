Украина сообщила о гибели своего военного в Донбассе

Министерство обороны Украины сообщило о гибели своего военнослужащего в Донбассе. Эта информация опубликована в заявлении на сайте ведомства.

«Вследствие прицельного вражеского обстрела из стрелкового оружия один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, несовместимые с жизнью. Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника», — сказано в публикации.

Там же говорится, что 10 апреля украинские позиции в Донбассе были обстреляны девять раз, еще один раз через линию разграничения перелетел беспилотник. Сообщается также, что по состоянию на 7:00 11 апреля обстрелов со стороны «российских оккупационных войск» не зафиксировано.

Ранее 11 апреля в самопровозглашенной Луганской народной республике сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) размещают бронетехнику в жилых районах подконтрольной им части Донбасса — военные машины находятся прямо в населенных пунктах.