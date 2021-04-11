Россия предостерегла Киев от развязывания войны в Донбассе

Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий предостерег Киев от военных действий в Донбассе, заявив, что это будет концом государственности Украины. Такое мнение он выразил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Понимая, что Россия своих не бросит, Украина развязывает войну. Но развязывание войны, безусловно, будет концом украинской государственности», — отметил он.

При этом Слуцкий пояснил, что Москва не даст «втянуть себя в войну или какие-то другие опасные противостояния». Он подчеркнул, что Россия имеет возможность адекватно реагировать на любые формы угрозы.

Ранее замглавы администрации президента России Дмитрий Козак предупредил, что начало боевых действий в Донбассе будет началом конца Украины. Также он исключил, что Россия встанет на защиту жителей Донбасса при необходимости. При этом Козак не увидел связи между приездом украинского лидера Владимира Зеленского в Донбасс и обострением в регионе.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения.