ЛНР обвинила Киев в препятствовании работе беспилотников ОБСЕ

Власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) обвинили Украину в препятствовании работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Об этом 30 мая сообщает «Луганский информационный центр».

Киев использовал средства радиоэлектронной борьбы, отметили в пресс-службе управления Народной милиции ЛНР.

Материалы по теме Накрывает войной Перестрелки, ракетные удары и гибель детей: конфликт в Донбассе разгорается с новой силой «Нам некуда отступать» Глава ДНР Денис Пушилин — об угрозе большой войны в Донбассе и защите русских на Украине

«В зоне ответственности 92-й бригады ВСУ с целью подавления сигналов управления БПЛА СММ ОБСЕ вблизи населенных пунктов Золотое и Артемовск зафиксировано применение станций РЭБ "Буковель-АД" из состава мобильной группы 20-го отдельного батальона РЭБ», — говорится в сообщении пресс-службы.

В начале мая глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин обвинил миссию ОБСЕ в Донбассе в отсутствии объективности. По его словам, два-три года назад «беспристрастности и объективности было больше».

Миссия ОБСЕ сообщала, что ее беспилотники подверглись глушению во время полетов над линией соприкосновения в Донбассе. По данным наблюдателей, это случилось над подконтрольными ДНР населенными пунктами Лужки и Докучаевск, а также находящимся под контролем Киева Иванополье.